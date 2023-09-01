Британский таблоид The Guardian опубликовал результаты исследований, согласно которым женщины-хирурги делают операции успешнее, чем мужчины. При этом оперативное вмешательство более благотворно влияет на пациентов.

Авторы публикации, перевод которой представил «Московский комсомолец», пояснили, что врачи-мужчины используют иную технику, стараются сделать операцию быстрее и не так, как женщины, оценивают риски. Поэтому пациенты могут столкнуться с целым рядом проблем даже после успешного оперативного вмешательства.

После операций, проводимых женщинами, больные не испытывали серьезных осложнений, а также требовали значительно меньшего времени на реабилитацию.

Такие выводы были сделаны после изучения 1 миллиона записей, взятых из двух разных медицинских реестров. Они показали, что пациенты, пережившие сделанную врачом-женщиной операцию, не сталкивались с проблемами на протяжении многих месяцев после нее.

Канадский врач Кристофер Уоллис, руководивший одним из исследований, пояснил, что женщины проводят операции медленно, полностью концентрируются на своей задаче, что и является главной причиной успешных результатов. Хирургам-мужчинам стоило бы поучиться у них, уверен Уоллис. Также он призвал привлекать в хирургию как можно больше женщин.