71-летняя женщина, выбросившая своего трехлетнего внука со второго этажа, по решению суда отправится на принудительное лечение в психиатрическое учреждение. Инцидент произошел в городе Кушва Свердловской области в октябре минувшего года.
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71-летняя женщина, выбросившая своего трехлетнего внука со второго этажа, по решению суда отправится на принудительное лечение в психиатрическое учреждение. Инцидент произошел в городе Кушва Свердловской области в октябре минувшего года.

Согласно заключению экспертизы, у женщины обнаружено психическое расстройство, поэтому она не осознавала опасность и фактический характер своих действий. Поэтому суд постановил отправить обвиняемую на принудительное лечение.

По данным правоохранительных органов, 71-летняя женщина в состоянии алкогольного опьянения осуществила попытку убийства собственного трехлетнего внука. Она усадила ребенка на окно и вытолкнула его силой. Ребенок упал со второго этажа, с высоты 4.9 метров, но, к счастью, остался жив. Мальчик получил черепно-мозговую травму и множественные ушибы, однако медикам удалось спасти ребенка. Сейчас с мальчиком все в порядке.

По словам пресс-секретарь главка МВД региона Валерия Горелых, сообщение в полицию поступило от соседки, услышавшей крики во дворе дома. Полицейские задержали пенсионерку, совершившую преступление, в ее квартире.

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