Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Болезнь настолько сильно ослабила иммунитет фигуриста Романа Костомарова, что его шансы на выживание были минимальными. Однако каким-то чудом он не только выжил, но и постепенно возвращается к нормальной жизни, рассказала жена спортсмена Оксана Домнина.

10 января фигурист оказался в больнице с 90-процентным поражением легких и его моментально подсоединили к аппарату ИВЛ. Врачи обнаружили у Костомарова гнойный стрептококк, который повлиял на работу иммунной системы, а также из-за плохой работы легких начал поражать один орган за другим. Медики сразу сказали, что выжить с такими анализами нереально.

На третий день фигуристу ампутировали стопы и пальцы на руках. Было проведено 16 сложнейших операций. По словам хирургов, в такой ситуации хирургическим вмешательством можно было считать каждую перевязку.

К лету ситуация начала стремительно меняться к лучшему, Костомарову провели протезирование. А уже в августе он пришел на лед посмотреть на выступление Домниной. Врачи заявляют, то, что фигурист выжил, является чудом, никаких шансов у него не было.

Вам может понравиться

Артисты, покинувшие Россию, хотят вернуться на отечественные экраны

Известный российский актер театра и кино Андрей Бурковский собрался вернуться на экраны в отечественном проекте после своего пребывания за рубежом. Он принял участие в съемках картины «Летучий корабль», созданной по

Ярослава Дегтярева прокомментировала неудачу на проекте «Голос. Уже не дети»

Ярослава Дегтярева, к которой в проекте «Голос. Уже не дети», не повернулся ни один наставник, рассказала, как она пережила этот неприятный момент. Также она отметила, что несмотря ни на что,

Выяснилось, куда исчез журналист Владимир Познер после начала СВО

С первых дней специальной военной операции на «Первом канале» не появляется телеведущий Владимир Познер. Также не выходит его авторская программа. Портал News.ru выяснял, куда же подевался популярный журналист. В социальных