Болезнь настолько сильно ослабила иммунитет фигуриста Романа Костомарова, что его шансы на выживание были минимальными. Однако каким-то чудом он не только выжил, но и постепенно возвращается к нормальной жизни, рассказала жена спортсмена Оксана Домнина.

10 января фигурист оказался в больнице с 90-процентным поражением легких и его моментально подсоединили к аппарату ИВЛ. Врачи обнаружили у Костомарова гнойный стрептококк, который повлиял на работу иммунной системы, а также из-за плохой работы легких начал поражать один орган за другим. Медики сразу сказали, что выжить с такими анализами нереально.

На третий день фигуристу ампутировали стопы и пальцы на руках. Было проведено 16 сложнейших операций. По словам хирургов, в такой ситуации хирургическим вмешательством можно было считать каждую перевязку.

К лету ситуация начала стремительно меняться к лучшему, Костомарову провели протезирование. А уже в августе он пришел на лед посмотреть на выступление Домниной. Врачи заявляют, то, что фигурист выжил, является чудом, никаких шансов у него не было.