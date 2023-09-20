Президент Украины Владимир Зеленский на эскалаторе в штаб-квартире ООН устроил «шоу» с «братанием» с кем-то из мировых лидеров.

В своей традиционной кофте цвета хаки он вошел в здание, помахал рукой приветствующим его журналистам и отправился наверх. По пути Зеленский попытался обменяться рукопожатиями с представителей другой страны, поднимающимся на параллельной движущейся лестнице.

Точно известно, что это был не американский лидер Джо Байден. Президента США охрана не пустила на эскалатор из соображений безопасности. Его увели к лифтам. Стоит отметить, что Байден позже всех прибыл в штаб-квартиру ООН.

Россию на 78-й Генассамблее организации представляет руководитель МИД Сергей Лавров.