В очередном заявлении, опубликованном на официальном сайте президента Украины Владимир Зеленский обратился к российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой «без боя отдать Крым». В документе снова упоминается, что ВСУ «берегут
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В очередном заявлении, опубликованном на официальном сайте президента Украины Владимир Зеленский обратился к российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой «без боя отдать Крым».

В документе снова упоминается, что ВСУ «берегут своих людей» и поэтому выступают за сдачу Россией Крыма без вооруженного противостояния.

«Мы за то, чтобы русские войска ушли с полуострова без давления нашей армии», – заявил Зеленский.

Также он добавил, что это позволит уменьшить потери ВСУ и количество жертв среди гражданского населения.

Зеленский в очередной раз назвал ключевой задачей Киева «возвращение Крыма и Донбасса» под контроль Украины.

ВСУ продолжают террористические атаки на Крым. В ночь на 2 сентября российские ВС уничтожили в Черном море три безэкипажных катера, начиненных взрывчаткой.

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