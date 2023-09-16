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Киев даст «цивилизованный ответ» государствам, которые вопреки решению Евросоюза продлили запрет на ввоз украинского зерна. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Еврокомиссия приняла долгожданное для Киева решение об отмене эмбарго на сельскохозяйственную продукцию с Украины. Однако несколько стран практически сразу продлили запрет на государственном уровне. Сделали это Польша, Румыния, Венгрия и Словакия.

Власти этих стран четко высказались в том духе, что украинская сельхозпродукция составляет конкуренцию местным фермерам. Поэтому они намерены поддерживать своего производителя, а не ввозить зерно и прочее с Украины.

«Сейчас важно, чтобы европейское единство сработало и на двустороннем уровне. Чтобы соседи во время войны Украину поддержали», – заявил Зеленский.

Как Киев собрался отвечать упомянутым выше странам, он не сказал.

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