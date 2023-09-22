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Объявленный президентом США Джо Байденом новый пакет военной помощи Киеву – это именно то, что ей нужно, заявил украинский лидер Владимир Зеленский. Об очередном отказе Вашингтона предоставлять ракеты ATACMS он предпочел промолчать, сообщил портал Gazeta.ru.

Стоимость очередного пакета, по словам госсекретаря США Энтони Блинкена, составляет 128 млн долларов. Кроме того, США поставят Украине оружие и боеприпасы еще на 197 миллионов, которые были выделены в прошлый раз.

Известно, что Киев получит средства противовоздушной обороны, противотанковое вооружение, боеприпасы к реактивным системам залпового огня HIMARS и прочее.

«Это именно то, что необходимо нашим солдатам», — заявил на встрече с Байденом в Белом доме Зеленский.

Киев в очередной раз запрашивал дальнобойные ракеты ATACMS, причем их поставку одобрили все профильные ведомства Соединенных Штатов. Но Байден все же решил не включать эти боезаряды в новый пакет военной помощи.

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