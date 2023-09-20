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На Генассамблее ООН президент Украины Владимир Зеленский озвучил «новый» мирный план. При этом ничего действительно нового он не сказал.

Зеленский заявил, что Киев будет готов к мирным переговорам при выполнении всего двух условий. Первое – это выход российских войск за территорию Украины по состоянию на 1991 год. Второе – восстановление страной контроля над своей государственной границей и исключительной экономической зоной в Азовском и Черном морях.

При выполнении этих условий можно будет рассчитывать на «честное, надежное и полное прекращение боевых действий», передает РИА Новости.

21 сентября президент Украины Зеленский встретится с американским лидером Джо Байденом. По мнению экспертов, США после встречи объявят о поставке в Киев нового пакета военной помощи.

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