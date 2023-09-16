Западу еще весной нужно было реально смотреть на вещи и осознавать, что Украине не добиться серьезных успехов в ходе контрнаступления. Однако США и их союзники слишком завысили ожидания от Киева, пишет немецкое издание ZDF.

Политический обозреватель Эльмар Тевезен пояснил, что Россия оборудовала хорошо укрепленные позиции и надежно защитила их минными полями. На Западе наивно считали, что можно легко прорвать такую оборону, не отступая на исходную и не неся серьезных потерь.

Сейчас ВСУ все же нужно продолжать контрнаступление, считает Тевезен. У Киева осталось совсем мало времени до ухудшения погодных условий, поэтому он должен продемонстрировать хоть какие-то результаты. В противном случае вопрос дальнейшей военной помощи Украине повиснет в воздухе.