Компания пьяных молодых людей в количестве семи человек застряла в лифте в одной из многоэтажек в Тюмени. У одной из девушек началась истерика, после чего выпившие парни голыми руками выломали двери кабинки лифта, чтобы освободить ее. Соответствующее видео, снятое камерой наблюдения, было опубликовано в Телеграм-канале Ural Mash.

Авторы канала написали: «Семь пьяных тюменцев застряли в лифте и разнесли дверь, не дождавшись механиков. Пока самый сильный ломал кабину в ЖК „Заречный“, девушка билась в истерике. Ради ее спасения выпившие Халки без лишних сомнений голыми руками раздвинули препятствие».

В настоящий момент компанию молодых людей, испортивших имущество разыскивают. Сообщается, что по предварительным оценкам, причиненный ими ущерб составляет около 3,5 миллионов рублей.

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