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США приступили к отработке практических действий по доставке в другие регионы ракет, перемещение которых было запрещено Договором о размещении американских ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Об этом во время брифинга сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Российский дипломат заявила: «США демонстративно перешли к задействованию практически готового к применению комплекса пусковой установки МК-70 в рамках военных учений. Они проводятся на территории Европы с подключением союзников США по НАТО, и таким образом Вашингтон приступил фактически к отработке действий по переброске на европейский театр военных действий ракетных систем, запрещенных РСМД».

Напомним, что глава Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил об отсутствии предпосылок для начала переговоров по Договору о размещении ракет с Вашингтоном. По его словам, в настоящий момент не может быть и речи о начале переговоров между Россией и США об укреплении стратегической стабильности и сокращения количества ракет.

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