Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова пообещала отправить во все международные организации и НПО видеоролик, на котором представитель сил территориальной обороны Украины, американский транссексуал Сара Эштон-Чирилло угрожает убийством пророссийским журналистам.

«Зомби-апокалипсис. Разошлём это очередное доказательство террористического характера киевского режима и его спонсорства Вашингтоном по всем международным организациям и НПО», – написала в своем Телеграм-канале Мария Захарова.

Напомним, что в одном из своих последних видео спикер Теробороны ВС Украины, американский трансгендер Сара Эштон-Чирилло «заявила»: «На следующей неделе зубы русских дьяволов заскрежещут еще сильнее, а их бешеные рты потекут пеной в неконтролируемом безумии, когда мир увидит, как любимый кремлевский пропагандист расплачивается за их преступления. Все российские военные преступники-пропагандисты будут настигнуты, и справедливость восторжествует. Поскольку мы на Украине движемся к этой миссии с верой в Бога и в свободу».