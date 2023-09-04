Известная российская телеведущая и журналистка Ксения Собчак иронично прокомментировала шутку команды КВН «Красный лис» о трансгендерах. Фрагмент выступления команды и свой комментарий журналистка опубликовала в Телеграм-канале «Кровавая барыня». Собчак написала:
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Известная российская телеведущая и журналистка Ксения Собчак иронично прокомментировала шутку команды КВН «Красный лис» о трансгендерах. Фрагмент выступления команды и свой комментарий журналистка опубликовала в Телеграм-канале «Кровавая барыня».

Собчак написала: «На федеральном ТВ всё стабильно. Вот, например, скетч с субботнего КВНа от команды “Красный Лис”. Посмеялись над трансгендерами (потому что уже можно) и над депутатами (потому что ещё можно). Кажется, конечно, что загнивает у нас уже совсем не Запад».

Таким образом российская телеведущая прокомментировала фрагмент выступления, в котором участница команды КВН «Красный лис» Алена Пономарева исполняет шутливую песню о трансгендере. «Трансгендер Антон так и не понял, он она или он. Не самый лучший парень на свете», – спела девушка. После чего участники команды КВН пошутили над депутатами Госдумы. В шуточном диалоге прозвучала мысль, что для работы в российском парламенте совершенно не обязательно обладать особыми профессиональными навыками.

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