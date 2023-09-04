С 5 сентября пожилые пары, которые много лет живут вместе, смогут рассчитывать на получение единоразовой денежной выплаты. Об этом сообщили власти сразу нескольких регионов страны. Известно, что размер этого своеобразного
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С 5 сентября пожилые пары, которые много лет живут вместе, смогут рассчитывать на получение единоразовой денежной выплаты. Об этом сообщили власти сразу нескольких регионов страны.

Известно, что размер этого своеобразного бонуса будет варьироваться в зависимости от региона, но в большинстве случае он составит 6 тысяч рублей.

Пенсионный эксперт Сергей Власов рассказал, что именно такой будет сумма выплаты в Московской области. Получить ее смогут пенсионеры, которые прожили вместе 55 лет, официально зарегистрировали брак и ни разу за упомянутый срок его не прерывали.

Такие же условия получения выплаты установлены в Калужской области. В Татарстане планируется выплачивать те же 6 тысяч рублей, но уже за 50 лет совместной жизни.

Стоит отметить, что для получения денег необходимо обратиться в МФЦ с паспортом и свидетельством о браке. Кроме того, потребуется представить номер банковского счета или карты, на который поступит выплата. Получить ее можно в любое время после юбилея.

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