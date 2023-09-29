Народный артист России Юрий Чернов, известный советским и российским зрителям своими ролями в картинах «Доживем до понедельника» и «Приключения Электроника», высказал свое отношение к ситуации, сложившейся на Донбассе. Пребывая на XXI Открытом российском фестивале кино и театра «Амурская осень» актер побеседовал с журналистами.

Чернов отметил, что Владимир Талашко, сыгравший в культовом фильме «В бой идут одни старики» и во многих других советских картинах, в последнее время активно выступает на стороне украинских националистов. Еще в 2015 году он сыграл в социальной рекламе роль украинского генерала, благословляющего своего внука вступить в карательные войска АТО для борьбы с жителями Донбасса. По словам Талашко, он «творчески участвует в эстафете поколений и продвижении патриотической традиции».

«Я вообще в шоке от лицемерия Талашко, понимаете? Он сыграл в националистическом ролике, при этом давал творческий вечер на “Амурской осени” в том же самом 2015 году», – заявил Чернов

Чернов также отметил, что другой актер, Сагдуллаев, снявшийся в фильме «В бой идут одни старики», начиная с 2000-х годов вместе со многими актерами данной картины проводил выступления, приуроченные ко Дню Победы. «Рустам Сагдуллаев нормальный, настоящий. Вроде, Узбекистан теперь отдельно от России. Но он с нами», – подчеркнул Чернов.