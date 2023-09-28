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Житель Ярославля произвел впечатление на российского поп-исполнителя своими вокальными способностями.

Концерт популярного певца SHAMAN’а состоялся в ярославском ГЦКЗ «Миллениум» с полным залом. Аудитория восторженно встретила молодого звездного артиста.

В середине концерта Ярослав Дронов, известный как Шаман, предложил аудитории участвовать в караоке-конкурсе, предложив им спеть вживую одну из своих композиций. Обычно такие конкурсы позволяют зрителям оценить, насколько сложно петь профессионально.

Однако в Ярославле нашелся смельчак, который поразил самого Шамана своими вокальными данными. Участник караоке-конкурса исполнил песню из оперы Александра Бородина «Князь Игорь» под названием «Улетай на крыльях ветра». Это композиция, исполнение которой требует выдающихся вокальных навыков. Ярославец Алексей Бабаков успешно справился с этой сложной задачей, за что получил заслуженные аплодисменты от Шамана и зала.

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