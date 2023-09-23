Ярослава Дегтярева, к которой в проекте «Голос. Уже не дети», не повернулся ни один наставник, рассказала, как она пережила этот неприятный момент. Также она отметила, что несмотря ни на что, благодарна шоу и всем участвующим в нем наставникам.

В третьем сезоне Ярослава блестяще исполнила песню «Кукушка» и вышла в финал проекта «Голос. Дети». То, что наставники не повернулись к ней в этот раз, подавило девушку. Она отметила, что хотя и любит песню «Ой, то не вечер» в исполнении Пелагеи, но для слепых прослушиваний готовила другую композицию. Однако редакторы программы рассудили по-своему.

«У меня есть огромная зрительская любовь и поддержка из разных уголков страны и зарубежья! Я очень благодарна каждому, кто меня поддерживает. Пойду ли я в следующий сезон? Это интрига. Я читаю все комментарии и понимаю, что многие хотят увидеть меня на сцене снова. Я хочу радовать своим творчеством всех, кто меня поддерживает. Поэтому, когда придет время, я буду слушать свое сердце», – рассказала журналистам Ярослава Дегтярева.

Она также сообщила, что в третьем сезоне хотела выбрать команду Пелагеи, но уже в ходе выступления передумала и сделала выбор в пользу Димы Билана.