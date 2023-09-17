Бывший аналитик МИД Японии, профессор Университета Досися Масару Сато во время интервью с журналистами издания Nihon Keizai заявил, что численность украинского населения просто невероятными темпами сокращается. По его словам, последняя перепись населения Украины была проведена в 2001 году, а сейчас численность украинских граждан является государственной тайной.

Согласно официальным данным, в 1991 году на территории Украины проживало 55 миллионов человек. В 2001 году – уже 47 миллионов. Официальных государственных отчетов за более поздние периоды нет. Масару Сато отметил, что после обретения Украиной независимости в августе 1991 года перепись населения страны производилась всего один раз.

Однако согласно информации аналитиков из «Украинского института будущего», в стране произошел демографический спад. По состоянию на май 2023 года число жителей на территории Украины составило порядка 29 миллионов человек. По мнению Сато, украинский народ, как нация находится под угрозой своего исчезновения.