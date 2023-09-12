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Японские специалисты провели исследование, в котором нашли взаимосвязь питания человека и возникновения онкологических заболеваний. Соответствующий материал был опубликован в издании The Journal of Nutrition.

Медики из Японии выяснили, что дисбаланс углеводов и жиров может сократить жизнь человека. В ходе своего исследования специалисты оценили данные 35 тысяч мужчин и 46 тысяч женщин в возрастных рамках от 35 до 69 лет. Специалисты определили, что у мужчин, недостаточно употребляющих углеводы, увеличивается риск развития онкологических заболеваний.

Кроме того, японские специалисты выяснили, что чаще всего от онкологии умирали мужчины, потребляющие большое количество жиров. Таким образом, ученые пришли к выводу, что если в рационе человека на фоне нехватки углеводов присутствует большое количество жиров, то риск возникновения рака повышается в разы.

Выводы японских ученых в своем Telegram-канале прокомментировала доктор медицинских наук, эндокринолог Зухра Павлова. Она отметила: «Авторы исследования сделали понятный вывод – все-таки в питании нужен баланс».

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