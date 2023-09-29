28 сентября скончался Майкл Гэмбон, британский актер, который приобрел мировую известность благодаря своей роли профессора Альбуса Дамблдора в фильмах о Гарри Поттере. Краткий обзор его карьеры сделал «Коммерсантъ».

Майкл Гэмбон родился 19 октября 1940 года в Дублине, а после Второй мировой войны переехал с семьей в Лондон, где начал свою карьеру в инженерном деле.

Его театральный дебют состоялся в 1962 году в дублинском театре Gate, где он сыграл небольшую роль в постановке «Отелло» Уильяма Шекспира. Позднее он был замечен британским театральным режиссером Лоуренсом Оливье, который пригласил его в Королевский национальный театр.

В 1965 году Майкл Гэмбон дебютировал в кино в фильме «Отелло», а затем снялся в таких известных работах, как «Повар, вор, его жена и ее любовник» (1989), «Свой человек» (1999), «Госфорд-парк» (2001), и «Король говорит!» (2010).

В 1967 году он впервые появился на телевидении в телефильме «Много шума из ничего». Однако, его самой популярной работой на телевидении стал детективный сериал «Поющий детектив» (1986).

Майкл Гэмбон был четырежды удостоен телевизионной премии BAFTA в номинации «Лучший актер» (1987, 2000, 2001, 2002), а также был номинирован на премии «Эмми» (2002) и «Золотой глобус» (2003).

В интервью он однажды сказал: «Я не играю, а просто надеваю бороду и играю самого себя, так что это не великий подвиг».