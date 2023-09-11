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Певица Ани Лорак после призывов Виталия Бородина убрать ее с российского ТВ, заявила, что никогда и никому не оказывала военную помощь и не собирается этого делать. При этом она не стала отрицать, что все же занимается благотворительностью.

«По зову сердца я помогаю детям-сиротам, так как сама прошла через школу-интернат, помогаю семьям, беженцам с Украины. Это адресная помощь людям, потерявшим кров», – заявила Лорак.

Певица почувствовала себя загнанной в угол из-за постоянно блуждающих по Сети слухах о ее помощи украинской армии. Она высказалась в том духе, что является певицей, а не политиком и попросила прекратить втягивать ее в политические разборки.

По словам Лорак, она пережила немало неприятных минут из-за спекуляций в Сети, поэтому уверена, что объединить всех, избавить от злости и агрессии способно помочь только искусство. Которым она занималась и продолжает заниматься.

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