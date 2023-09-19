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Американское издание The Wall Street Journal опубликовало информацию относительно ухода с должности китайского министра иностранных дел Цинь Гана. Отмечается, что экс-посол КНР в США подал в отставку из-за скандальной истории вокруг его личности.

Издание со ссылкой на проверенные источники отмечает, что в отношении Цинь Гана была проведена внутренняя проверка соответствующими органами Коммунистической партии КНР, в ходе которой выяснилось наличие внебрачного ребенка у министра на территории США.

Занимая высокопоставленную должность полномочного посла Китая в США, Цинь Ган вступил в небрачную связь, в результате которой у него родился внебрачный ребенок. Имя любовницы китайского экс-министра не разглашается. На данный момент расследование в отношении Цинь Гана продолжается с целью выяснения, не нанесли ли его действия и внебрачная связь ущерб национальной безопасности страны.

Напомним, что в июле текущего года парламент КНР объявил о снятии с должности министра иностранных дел Китая Цинь Гана. Новым министром иностранным дел стал 69-летний Ван И.

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