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ВСУ используют в зоне спецоперации устаревшую военную доктрину НАТО, которая не предусматривает победу. Именно поэтому боевые действия затянутся на долгие годы, считают журналисты издания The Wall Street Journal.

Они пояснили, что США и их союзники надеялись на прорыв обороны ВС РФ с применением танков и бронетехники натовского образца. Но ВСУ в сложившихся в зоне СВО условиях никак не могли выполнить эту задачу. Поэтому контрнаступление длится уже четвертый месяц без каких-либо результатов для Киева.

Соединенные Штаты в последний раз вели полномасштабные боевые действия в Корее 70 лет назад. После этого они участвовали лишь в столкновениях с заведомо слабым противником, поэтому совершенствовать тактику не имели никакой возможности. Также они постоянно сокращали производство вооружений, делая ставку на сложные высокотехнологические системы, однако это была ошибка. В полномасштабных боевых действиях значение имеет не столько качество, сколько количество оружия, поэтому Запад быстро исчерпал свои ресурсы.

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