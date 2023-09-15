Глава оборонного ведомства КНР Ли Шанфу, не появляющийся на публике в течение нескольких недель, может быть снят со своей должности. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на заявления официальных лиц США и Китая, пожелавших остаться инкогнито.

По информации одного из китайских чиновников, отставка Ли Шанфу с должности министра обороны КНР неизбежна. По его словам, причина отставки китайского министра обусловлена серьезными проблемами со здоровьем. При этом другие источники издания, связанные с оборонной промышленностью Китая, утверждают, что основной причиной увольнения министра обороны КНР Ли Шанфу являются «обвинения в коррупции».

Данную информацию редакции газеты WP подтвердили два чиновника США, пожелавших остаться инкогнито. По их словам, в отношении главы оборонного ведомства Китая уже идет расследование по подозрению в коррупции. Поэтому вероятность снятия его с должности «крайне высокая».