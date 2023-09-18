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Мощные взрывы прогремели на аэродроме в Староконстантинове Хмельницкой области. Крылатые ракеты, выпущенные стратегическими бомбардировщиками Ту-95МС, достигли своих целей и продолжают атаковать Западную Украину.

Аэродром в Староконстантинове не в первый раз подвергается ударам, так как именно на этом объекте базируются бомбардировщики Су-24. Эти самолеты – единственные в распоряжении Воздушных сил Украины, которые могут нести британские и французские ракеты Storm Shadow и SCALP.

Эти боезаряды Киев использовал для недавних ударов по судоремонтному заводу имени Орджоникидзе в Севастополе.

Ранее, напомним, несколько групп дронов-камикадзе ударили по Измаилу в Одесской области.

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