Портал News.ru выяснял, куда делся актер и телеведущий Дмитрий Нагиев, исчезнувший с экранов полтора года назад.

Отмечается, что Нагиев отказался вести два проекта – «Голос» и «Премию МУЗ-ТВ». Он поблагодарил за предложения, но заявил, что в этом году не будет ведущим этих проектов.

«Но придет время, и мы обязательно поработаем и наградим действительно лучших музыкантов. А пока, как говорил мой дед: „Шиш вам, а не ярмарка меда в Лужниках“», — заявил Нагиев.

О спецоперации актер не говорил ничего, но некоторое время назад появились слухи, что он пожертвовал на ВС РФ 200 миллионов рублей. Их опровергла директор Нагиева Елена Шайкина. Она отметил, что о добрых делах актера слухи не будут ходить, так как он никогда не хвастает своей благотворительностью как и любой интеллигентный человек.

Сам актер тоже слухи опроверг, сообщил, что таких денег у него нет.

Телеведущая Ксения Собчак считает, что Нагиева, как и Ивана Урганта временно держат «в запасе», чтобы не подставлять под западные санкции. Именно поэтому их не увольняют и одновременно не выпускают в эфир. Первый канал это сообщение не прокомментировал.

Из России Нагиев не уезжал, он достаточно активно снимается в кино и играет в театре. В текущем году актер был задействован в главных ролях в фильмах «Кино про бандитов» и «Эскортница». Также он продолжает работу над проектом «Тень Чикатило».