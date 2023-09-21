С первых дней специальной военной операции на «Первом канале» не появляется телеведущий Владимир Познер. Также не выходит его авторская программа. Портал News.ru выяснял, куда же подевался популярный журналист.

В социальных сетях ходят слухи, что ведущий уехал в Соединенные Штаты сразу после начала СВО. Однако в начале текущего года сообщалось, что Познера видели в Париже, где он навещал Ренату Литвинову, а затем и в Москве.

В российской столице журналист посещал выставку Сергея Кузнецова – известного архитектора. После этого он снова уехал из страны. По поводу программы «Познер» ведущий говорит, что она перестала выходить после превращения «Первого» в информационный телеканал с 24 февраля прошлого года.

Об СВО журналист длительное время молчал, однако недавно высказался в том духе, что операция началась, чтобы не дать Украине войти в состав Североатлантического альянса.