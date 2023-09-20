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На похоронах актера Вячеслава Гришечкина присутствовала хорошо известная по ситкому «Счастливы вместе» актриса Юлия Захарова. Она шокировала журналистов своим внешним видом и поведением.

Звезда пришла на похороны после употребления алкоголя, она материлась, приставала к прохожим и требуя зажигалку. Внешний вид актрисы также сильно изменился – журналистов поразило отсутствие косметики, засаленные волосы, глубокие морщины.

По мнению нарколога Василия Шурова, Юлия Захарова страдает от алкогольной зависимости. Ее поведение и отсутствие желания следить за собой четко указывают на это.

Павел Савенков, который играл супруга Лены Полено в сериале «Счастливы вместе», рассказал, что раньше она так себя не вела. Во всяком случае, не показывалась на людях пьяной.

Не исключено, что употреблять алкоголь Захарова начала из-за проблем в актерской карьере. После фильма «Водяная» 2018 года, который не стал популярным, актрису перестали приглашать на роли. Кроме того, ее не позвали для съемок в сериале «Букины», который станет продолжением «Счастливы вместе».

Поведение на похоронах может объясняться еще и тем, что уход Гришечкина стал сильным ударом для Юлии. Она играла с ним в одной из театральных постановок и невероятно любила актера, рассказывают коллеги. Сама Захарова рассказала, что не может до сих пор поверить в смерть Гришечкина, который был ее близким другом.

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