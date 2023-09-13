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Сайт MSK1.RU раскрыл подробности задержания стюардессы Аэрофлота, которая бегала босиком по улице и запрыгивала на автомобили. Отмечается, что с физическим здоровьем у женщины сейчас все хорошо.

Выяснилось, что бортпроводница Майя стала вести себя неадекватно после телефонного разговора. Ей позвонили и сообщили о гибели мужа в зоне проведения специальной военной операции. Это привело к серьезному нервному срыву.

Сейчас женщина находится в больнице. Врачи заявляют, что физически она здорова, но из-за сложившейся ситуации ее все же госпитализировали. Дети женщины отправлены на время к близким родственникам.

Напомним, ранее сообщалось о задержании женщины полицией в аэропорту Шереметьево. После выяснения всех обстоятельств она была отправлена в больницу.

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