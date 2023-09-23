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Одной из самых дружественных стран в современных реалиях для России является Китай. Поэтому многие россияне рассматривают КНР в качестве места для туризма или поиска новых бизнес-партнеров. О нюансах переезда и особенностях жизни в Пекине порталу msk1.ru рассказал российский студент Никита Куликов.

В начале сентября Никита отправился в Пекин, чтобы продолжить обучение в магистратуре после выпуска из бакалавриата МГУ. По его словам, решение о переезде в Китай он принял спонтанно, после того как ему предложили продолжить обучение в магистратуре в Пекине. Собрав все необходимые документы, оформив визу и купив билет он отправился в Китай, чтобы провести там ближайшие два года своей жизни.

«Короче, в начале сентября я оказался в Китае, а Китай оказался похожим на Россию больше, чем любая Европа», – поделился своими первыми впечатлениями от переезда в Китай Никита. По его словам, даже в Пекине, столице КНР, практически никто не разговаривает на английском языке, а тех, кто владеет им очень трудно понять из-за сильного акцента. Поэтому наиболее эффективным способом общения с местным населением является использование онлайн-переводчика.

При заселении в общежитие, специально предназначенное для студентов-иностранцев, российских студентов встретила женщина, абсолютно не понимающая английский язык. Никита рассказывает, что им повезло встретить на входе девушку из России, которая уже третий год учится в Китае. Она сказала: «Эта женщина просит, чтобы вы выбрали себе китайские имена прямо сейчас. Ей сложно читать ваши русские». Оказалось, что в Китае распространенной практикой является выбор иностранцами себе второго имени, более привычного для местного населения.

«В Китае действительно – как дома. Камеры здесь на каждом углу, на одном перекрестке их может висеть с десяток. В центре у каждой станции метро есть палатка с парочкой полицейских – пару раз у меня даже проверили паспорт, когда я просто шел по улице. А внутрь студенческого кампуса вход либо по QR-коду, либо по Face ID. Да, прямо как в московском метро!», – поделился своими впечатлениями после первой недели жизни в Пекине Никита.

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