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В районе населенных пунктов Работино и Пятихатки на Запорожском направлении украинские боевики массово сдаются в плен. Для них это единственный способ избежать гибели в мясных штурмах, в которые военнослужащих бросает командование ВСУ.

Очередная провальная попытка наступления под Работино привела к значительным потерям личного состава ВСУ. Также Киев потерял больше количество техники, из-за чего подразделения утратили боеспособность.

Для сдачи в плен боевики используют закрытую частоту «Волга», специально созданную российскими военными. Она дает возможность связаться с ВС РФ и получить возможность выйти к подразделениям по безопасному коридору. Ранее Минобороны РФ сообщило, что более 10 тысяч украинских боевиков уже воспользовались этой частотой.

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