Сотрудница детского сада в селе Подо-Калиновка Херсонской области пострадала в результате удара ВСУ. Андрей Алексеенко, возглавляющий правительство региона, сообщил, что по счастливой случайности никто из детей не пострадал.

Удар ВСУ пришелся между зданиями школы и детского сада. И там, и там шли занятия, когда взрывная волна выбила стекла. Но кроме одной сотрудницы дошкольного учреждения, никто не пострадал.

«Как назвать людей, которые обстреливают школы? Тем более, когда это единственная работающая на десятки километров школа с детским садом в 30-км зоне у Днепра под Алешками?», – заявил глава правительства Херсонской области.

Алексеенко также отметил грамотные действия преподавателей и воспитателей. Они быстро отреагировали на атаку и провели эвакуацию детей, проведя их в безопасное место.