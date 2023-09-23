В 17:30 23 сентября украинские ВС ударили ракетами по населенному пункту Чапаевка в Пологовском районе Запорожской области.

В экстренных службах региона рассказали, что удар пришелся по гражданской инфраструктуре. При взрыве повреждения получил школьный автобус. Также разгромлен гараж.

О пострадавших, погибших и значительных разрушениях информации нет.

ВСУ регулярно наносят удары по освобожденным мирным населенным пунктам. Главными целями Киева при таких ударах являются именно гражданские объекты – школы, детские сады, больницы. Таким образом киевский режим мстит жителям присоединенных к России регионов за то, что они не захотели выезжать на украинскую территорию, а поддержали освобождение от ВСУ.