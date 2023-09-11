Четыре украинских ударных дронах атаковали жилые дома на улице Строителей в Энергодаре. Произошло это около половины шестого вечера в понедельник, 11 сентября.

Один из вражеских дронов на подлете к жилому кварталу сбила зенитная ракета. По предварительной информации, жертв, пострадавших и разрушений нет.

Представители оперативных служб сообщили, что в одном из жилых домов располагается отделение по вопросам миграции.

Ранее ВС Украины наносили удары беспилотными аппаратами по Энергодару 7 сентября.

Напомним, в городе находится Запорожская атомная станция. Он перешел под контроль ВС России еще в первые дни специальной военной операции. Алексей Лихачев, возглавляющий Росатом, ранее заявлял, что атаки ВСУ на атомные объекты вызывают обеспокоенность.