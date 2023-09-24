Российская армия успешно атакует позиции противника на Донецком направлении. ВСУ несут серьезные потери в личном составе. Отмечается, что за минувшие сутки противник потерял более 500 военнослужащих.

Во время брифинга представители Министерства обороны РФ сообщили, что российская армия ведет успешные операции против ВСУ. Во время атаки противника на Донецком направлении украинские боевики понесли потери в количестве 305 человек убитыми и раненными. Разбить противника российским бойцам удалось в районе Красногоровки, Марьинки, Веселого и Химика.

На Запорожском направлении ВСУ понесли потери в личном составе в количестве 35 человек. ВС РФ нанесли поражение украинским боевикам 65-й механизированной бригады в районе населенного пункта Работино.

На Южно-Донецком направлении потери ВСУ составили 110 человек личного состава, на Купянском – более 20 боевиков. В Херсонской области было уничтожено более 40 украинских бойцов.