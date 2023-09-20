Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В ночь на 20 сентября дроны-камикадзе «Герань» снова атаковали военные объекты на Украине. На этот раз они нанесли удары по регионам, из которых в последнее время участились атаки на Московскую, Калужскую, Брянскую и Курскую области, пишет «Военное обозрение».

Сообщается об ударах по Черниговской и Сумской областям, которые находятся у границы с РФ. Также взрывы гремели в Кременчуге, где расположены промышленные предприятия, используемые ВСУ и крупный нефтеперерабатывающий завод.

Кроме того, в Кировоградской области поражено предприятие, используемое для хранения бронетехники украинской армии.

По военным и промышленным объектам удары наносились ракетным вооружением. Какие именно цели поражены, пока не уточняется.

Вам может понравиться

Умер 65-летний режиссер Александр Хван

Российский режиссер Александр Хван на 66-м году жизни скончался 17 сентября. О его кончине сообщил коллега и друг, режиссер Григорий Константинопольский. Трагическую новость подтвердила сестра Александра – Елена Хван. «Да,

Полковник Литовкин: из-за больших потерь ВСУ используют тактику просачивания

Киев перешел к «тактике просачивания», так как огромные потери не позволяют продолжать «мясные штурмы», рассказал военный эксперт Виктор Литовкин. Он пояснил, что смысл этой тактики заключается в прорыве обороны небольшими

AFP: Франция подготовила новый план по поголовью волков в стране

Французское правительство обнародовало в понедельник (18 сентября) в Лионе общие положения своего «волчьего плана» на 2024-2029 годы, который должен обеспечить лучшую защиту волков, классифицируемых сегодня как исчезающий вид, но включает