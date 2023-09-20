В ночь на 20 сентября дроны-камикадзе «Герань» снова атаковали военные объекты на Украине. На этот раз они нанесли удары по регионам, из которых в последнее время участились атаки на Московскую, Калужскую, Брянскую и Курскую области, пишет «Военное обозрение».

Сообщается об ударах по Черниговской и Сумской областям, которые находятся у границы с РФ. Также взрывы гремели в Кременчуге, где расположены промышленные предприятия, используемые ВСУ и крупный нефтеперерабатывающий завод.

Кроме того, в Кировоградской области поражено предприятие, используемое для хранения бронетехники украинской армии.

По военным и промышленным объектам удары наносились ракетным вооружением. Какие именно цели поражены, пока не уточняется.