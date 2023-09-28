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Телеграм-канал Народной милиции ДНР опубликовал видеозапись удара российских войск по позициям ВСУ под Авдеевкой.

На кадрах видно, как артиллерия Южной группировки войск атакует Авдеевский коксохимический завод, на котором затаились боевики ВСУ, при поддержке авиации. Снаряды попадают точно в цель, на месте удара вспыхивает сильный пожар, а в небо поднимаются клубы дыма.

В Народной милиции рассказали, что в результате этой атаки был уничтожен личный состав противника. Также зафиксировано попадание в крупный склад боеприпасов, который боевики разместили на территории коксохимического комбината.

Украинская сторона заявила, что на предприятии не было военных, однако это оказалось враньем. Даже не видео, которое выложили в Сеть киевские СМИ, видны боевики ВСУ, занявшие оборонительные позиции.

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