Российские ВС нанесли ракетный удар по аэродрому Долгинцево в Днепропетровской области. Целый ряд тг-каналов сообщил, что произошло это ближе к вечеру 2 сентября. «Военная хроника» проанализировала спутниковые фото и раскрыла
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Российские ВС нанесли ракетный удар по аэродрому Долгинцево в Днепропетровской области. Целый ряд тг-каналов сообщил, что произошло это ближе к вечеру 2 сентября.

«Военная хроника» проанализировала спутниковые фото и раскрыла подробности атаки. Авторы публикации уверены, что ракеты попали не по аэродрому, а по ж/д станции Независимая в непосредственной близости от комбината «Криворожсталь». Она располагается юго-западнее аэродрома и как раз в этом районе видны сильные пожары.

Скорее всего, на станцию прибыл какой-то военный груз, поэтому она была выбрана в качестве цели. Военные корреспонденты также отмечают, что сообщения об уничтожении большого количества бронетехники в результате удара пока не подтверждаются. Впрочем, одна из ракет все же могла попасть по Долгинцево, откуда регулярно взлетают вражеские транспортники Ан-26, штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-8 и Ми-24.

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