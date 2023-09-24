По складу миротворческих сил ВС РФ в Нагорном Карабахе нанесли удар азербайджанские военные, рассказал тг-канал Mash. Также он опубликовал видео, сделанное кем-то из россиян.

На кадрах виден большой столб дыма, поднимающийся над зданиями вдалеке. Кроме того, по объекту, с которого ведется съемка, начинают быстро перемещаться военнослужащие.

Голос за кадром говорит, что «ударили в наш склад».

Предполагается, что видео сделано 19 или 20 сентября. Кроме того, военные корреспонденты, которые сейчас находятся в Карабахе, рассказали, что азербайджанские ВС несколько раз наносили удары по автомобилям миротворцев.

Напомним, в результате антитеррористической операции, объявленной Азербайджаном, он получил всю территорию Нагорного Карабаха. Армия обороны непризнанной республики сложила оружие.