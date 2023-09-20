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Мадридский «Атлетико» уже праздновал победу, когда голкипер итальянского «Лацио» Иван Проведель, имеющий частично русские корни, внезапно сравнял счет точным ударом головой. Шла пятая добавленная минута поединка.

В первом туре Лиги чемпионов в Риме встречались фавориты группы E «Лацио» и «Атлетико». Испанцы забили на 29-й минуте и приложили все усилия, чтобы удержать комфортный для себя счет с главным противником группового раунда. Но хозяева поля все же сумели отыграться.

На последней добавленной минуте матча вратарь «Лацион» Проведель отправился в штрафную соперника, резонно рассудив, что терять уже нечего. Он удачно принял навес партнера по команде и головой направил мяч прямо в сетку, что стало для «Атлетико» весьма трагичной концовкой игры.

Иван Проведель в прошлом сезоне стал лучшим вратарем Италии, а в этом году он уже успел продемонстрировать задатки опытного нападающего и спас фактически проигранную римлянами встречу.

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