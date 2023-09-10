Резкое изменение веса, будь то набор или потеря, в кратчайшие сроки, может быть сигналом о развитии онкологических заболеваний. Это заявление сделала эндокринолог Зухра Павлова в своем Telegram-канале.

Согласно словам специалиста, худоба является более тревожным симптомом, так как часто за ней скрываются серьезные заболевания, включая рак. Полнота, с другой стороны, может быть связана с нарушением эмоционального и гормонального фона у человека.

Доктор призвала обращать внимание на состояние людей, у которых появились подобные необычные признаки. Она также уточнила, что у молодых людей признаки онкологии могут включать в себя тусклый цвет лица, преждевременное появление морщин и отечное лицо.