В народе бытует мнение, что раньше люди практически не болели онкологией. Однако, по словам хирурга-онколога Ивана Карасева, это утверждение ошибочно, поскольку раньше врачи попросту не имели технической возможности правильно диагностировать рак.

При этом многие люди даже не подозревают, что их ежедневные привычки могут со временем привести к развитию онкологии. В своем Телеграм-канале хирург-онколог перечислил основные причины развития опасного заболевания.

Давно доказана связь между злоупотреблением алкоголем и развитием рака. Наиболее часто люди, регулярно употребляющие чрезмерное количество спиртных напитков, подвержены риску развития рака горла, груди, ротовой полости, пищевода и толстой кишки.

Примечательно, что курение вызывает не только рак легких, но и другие виды онкозаболеваний. «Мало кто знает, что у курильщиков со стажем может возникнуть рак губы, молочной железы, пищеварительной и мочевыделительной систем, трахеи и шейки матки», – отметил Карасев.

Однако одной из главных причин развития онкологии является стресс. По словам хирурга-онколога постоянные негативные эмоции и злость способствуют развитию раковых клеток в организме. Также к развитию рака может привести и сидячий образ жизни, подчеркнул врач.