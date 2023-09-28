Гастроэнтеролог Андрей Харитонов развенчал миф о питании. По его словам, мнение о том, что еда способна повредить желудок человека является ошибочным. Так, например, мнение о питании людей всухомятку. Многие считают, что отказ от употребления первых блюд приведет к гастриту. Но специалист опроверг этот миф.

По словам гастроэнтеролога в процессе жевания комок твердой пищи смачивается слюной. Желудочный сок также представляет собой жидкость, поэтому проблем у здорового человека с перевариванием такой пищи не должно возникать.

Также Харитонов опроверг миф, что некоторые продукты могут ранить слизистую желудка или поцарапать ее. Так как человек пережевывает пищу, то никакие продукты в конечном итоге не ранят органы пищеварения.

Эксперт опроверг и мифы о продуктах, содержащих глютен. Сейчас в интернете гуляет масса информации, что глютен вреден для желудка. Однако специалист объяснил, что такое явление встречается только у 1% населения нашей планеты.