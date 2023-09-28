Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Гастроэнтеролог Андрей Харитонов развенчал миф о питании. По его словам, мнение о том, что еда способна повредить желудок человека является ошибочным. Так, например, мнение о питании людей всухомятку. Многие считают, что отказ от употребления первых блюд приведет к гастриту. Но специалист опроверг этот миф.

По словам гастроэнтеролога в процессе жевания комок твердой пищи смачивается слюной. Желудочный сок также представляет собой жидкость, поэтому проблем у здорового человека с перевариванием такой пищи не должно возникать.

Также Харитонов опроверг миф, что некоторые продукты могут  ранить слизистую желудка или поцарапать ее. Так как человек пережевывает пищу, то никакие продукты в конечном итоге не ранят органы пищеварения.

Эксперт опроверг и мифы о продуктах, содержащих глютен. Сейчас в интернете гуляет масса информации, что глютен вреден для желудка. Однако специалист объяснил, что такое явление встречается только у 1% населения нашей планеты.

Вам может понравиться

Федор Бондарчук и Паулина Андреева появились на премьере фильма «Повелитель ветра»

Знаменитый российский актер и режиссер Федор Бондарчук вместе со своей супругой актрисой и сценаристом Паулиной Андреевой появился на премьере картины «Повелитель ветра». В этом фильме Федор Бондарчук исполнил главную роль.

Эрдоган: нужно избавиться от принятой после военного переворота «позорной конституции»

Турция должна очиститься от «позора конституции», которая была принята после военного переворота в стране. С таким заявлением выступил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган. Управление по коммуникациям президентской администрации приводит слова

Аналитик заявил о начале вражды между Западом и Украиной

Джордж Бычинский, главный советник британской межпарламентской группы по отношениям с Польшей, заявил, что Украина может потерять своих западных партнеров. Причиной этого является выступление украинского президента Владимира Зеленского. Такой пост Бычинский