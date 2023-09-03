Тяжелое течение коронавирусной инфекции, с которой столкнулись многие россияне, а также неправильный образ жизни могли спровоцировать образование тромбов. Своевременное обследование на их наличие способно спасти человеку жизнь, рассказал врач-онкоуролог и хирург Марк Гадзиян.

В своем тг-канале он назвал три симптома, которые ни в коем случае нельзя игнорировать, так как они могут указывать на риск мгновенной смерти.

К ним относятся кашель по утрам, головные боли и особенно «тревожное чувство в груди». При появлении любого из этих симптомов просто необходимо сдать анализ крови.

При тревожном чувстве в груди многие люди умирают буквально за секунды, отметил врач.

Также он порекомендовал в обязательном порядке выпивать перед сном стакан воды. По словам Гадзияна, эта привычка снижает риски развития мочекаменной болезни, а также предотвращает судороги ног во время сна и является эффективным профилактическим средством против инсультов и инфарктов.