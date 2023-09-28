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Недавно российская модель Алена Шишкова призналась своим поклонникам в социальных сетях, что в течение 8 лет сражалась с анорексией и булимией. На днях стало известно, что несколько месяцев назад она преодолела свои заболевания и прошла липосакцию рук, а также улучшила овал своего лица.

Интернет-пользователи выразили недоумение по поводу необходимости таких косметических изменений у уже худой экс-партнерши рэп-исполнителя Тимати. Тем не менее, сама знаменитость довольна результатом процедуры и выразила благодарность врачу, проводившему операцию, в видеоролике, который появился в социальных сетях.

Важно отметить, что недавно Алена рассказывала о своих проблемах со здоровьем и о том, что ей пришлось обратиться в Центр изучения расстройств пищевого поведения. Она долгое время боролась с этими недугами, проходя курсы лечения и набора веса в разных клиниках.

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