Православные христиане 27 сентября (14 сентября по старому стилю) отмечают великий двунадесятый праздник Воздвижения Креста Господня. В народе этот праздник принято называть «капустник». Принято считать, что в день Воздвижения Креста Господня наступает «настоящая» осень. В старину люди верили, что в этот день происходит битва между «правдой и кривдой», «честью и нечестью».

Кроме того, ранее этот праздник в народе именовался «капустником», так как было принято убирать капусту и подготавливать ее для хранения на зиму. Также было принято готовить блюда из капусты.

Воздвижение Креста Господня входит в число 12 очень важных церковных дат. Этот праздник ежегодно отмечается именно 27 сентября. В храмах в этот день из алтаря торжественно выносят крест и кладут его на аналой. Там он должен оставаться до 4 октября – дня Отдания Воздвижения.

Чего же нельзя делать 27 сентября? Считается, что в этот день нельзя ходить в поля и леса, чтобы не наткнуться на кубло змей, готовящихся к зимней спячке. Также в Воздвижение Креста Господня нельзя ругаться, ссориться, кричать. Нельзя начинать важные дела, а также венчаться в храмах.