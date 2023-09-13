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40-летний исполнитель Сергей Лазарев покинул Московский драматический театр им. Пушкина, где на протяжении последних 10 лет играл главную роль в постановке «Женитьба Фигаро». Он эмоционально простился со зрителями и поклонниками, сообщив, что необходимо полностью завершить старое, чтобы начать что-то новое.

Лазарев предупредил о своем уходе еще в августе текущего года. Его коллеги попытались устроить так называемую «зеленку» певцу, чтобы разыграть его в день последнего выхода на сцену, однако у них это не получилось.

«Вот и всё… Официально! Теперь это уже история», — эмоционально произнес певец после окончания постановки и сразу скрылся за кулисами.

В театре уже сообщили, что «Женитьба Фигаро» останется в репертуаре, однако роль Лазарева будет исполнять другой артист. Кто именно, пока неизвестно.

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