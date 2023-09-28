Житель поселка Новогорелово в Ленинградской области забрал дочь из детского сада и обнаружил на ее теле следы удушения. Он обвиняет воспитателя в том, что та пыталась задушить ребенка, сообщила «Комсомольская правда».

Отец девочки рассказал, что сперва подумал, что у нее на шее царапина и не придал особого значения, так как подобные ссадины у детей являются обычным делом. Но дома он присмотрелся и понял, что это следы удушения.

Проверкой случившегося уже занимается прокуратура Ломоносовского района Ленобласти. Воспитательница, которая подозревается в применении насилия к ребенку, уже уволена, рассказала заведующая детским садом.

Именно она порекомендовала родителям девочки связаться с полицией и написать заявление. Решение о возбуждении уголовного дела пока не принято, правоохранители пока проводят расследование всех обстоятельств происшествия.