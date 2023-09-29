Услышав хотя бы одну песню группы «Моя Мишель», невозможно оторваться. Строки этой группы звучат в сердцах сотен тысяч слушателей и остаются в памяти на долгие годы. Исполнительница Таня Ткачук искренне поет о любви, разлуке, боли, радости и счастье, и ее искренность признана ее поклонниками.

На вопрос о происхождении названия группы, Таня отвечает, что оно не имеет особого смысла и не связано с творчеством The Beatles. Ей просто нравится, как звучат буквы «м» и «л» вместе, и возможность сказать «Моя». Название «Моя Мишель» не является отсылкой к какой-то конкретной песне или группе, но Таня рада, что у поклонников есть разные версии происхождения названия, так это делает его более интересным.

В интервью она рассказала о болезненных переживаниях в жизни и о том, как она справлялась с эмоциями. В 24 года Таня пережила большое разочарование в любви, когда ее возлюбленный признался, что полюбил другую. Это причинило ей боль и гнев, и она делала странные вещи, такие как пьяные поездки на остров, стрельба из ружья, и т. д. Но затем она взяла себя в руки и уехала в отпуск в Хорватию, где осознала, что это конец, там началась депрессия. Она постепенно пришла к пониманию, что ей нужно отрываться от прошлого и начать новую жизнь.