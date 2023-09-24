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Украина продолжит наносить удары по Крымскому мосту и сделает их регулярными, в очередной раз пригрозил руководитель Главного управления разведки ВСУ Кирилл Буданов.

«Вопрос не в том, будем ли мы атаковать или не будем. Это только вопрос времени», — рассказал глава ГУР корреспондентам американского журнала The Drive.

В конце августа Буданов уже грозил наносить новые удары по Крымскому мосту. Перед этим, напомним, сооружение подверглось атаке двумя безэкипажными катерами, в результате погибло два человека.

В апреле глава украинского ГУР был заочно арестован по решению Лефортовского суда Москвы по обвинению в организации террористического акта на Крымском мосту 8 октября прошлого года. После этой атаки ВС РФ начали наносить удары по энергетической инфраструктуры Украины, что привело к блэкауту во многих регионах страны.

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