Украина продолжит наносить удары по Крымскому мосту и сделает их регулярными, в очередной раз пригрозил руководитель Главного управления разведки ВСУ Кирилл Буданов.

«Вопрос не в том, будем ли мы атаковать или не будем. Это только вопрос времени», — рассказал глава ГУР корреспондентам американского журнала The Drive.

В конце августа Буданов уже грозил наносить новые удары по Крымскому мосту. Перед этим, напомним, сооружение подверглось атаке двумя безэкипажными катерами, в результате погибло два человека.

В апреле глава украинского ГУР был заочно арестован по решению Лефортовского суда Москвы по обвинению в организации террористического акта на Крымском мосту 8 октября прошлого года. После этой атаки ВС РФ начали наносить удары по энергетической инфраструктуры Украины, что привело к блэкауту во многих регионах страны.